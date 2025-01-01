□□ مشهد من مآسي حرب الجنحويد في السودان

□ اليوم كنت في زيارة لاسرة وافدة من الهلالية تأكدت تماما ان هذا الدعم السريع نبت شيطاني ولابد ان نتكاتف اكثر لابادتهم من وجه الأرض.

□ الاسرة مكونة من أم وأب وابن وزوجته وعياله وأخ للأم وزوجته وعياله.

□ بيحكوا قالوا جوهم وطلعوهم جميعهم من بيوتهم وجعلوها فارغه من أي شخص وجمعوهم في مسيد الشبخ الطيب وأغلبهم مات بالجوع او بالتسمم المائي هذه الاسرة مات منها عشرة أشخاص قعدوا تسع ايام في هذا المسيد الناس القريبة كانت تذهب للمنازل وتاتي باي شيء موجود وناس كان عندهم خرفان وابقار ذبحوها لكن كان غذائهم الأساسي الشجر شايل ليمون يقطفوا من يتحمل يقشر ويقرش ومن لايستطيع يعصر المويه ويتجرعه.

□ والدهم به شبه من البرهان عذبوا ودقوا دق شديد وابنهم جلدوا أمامهم وجرحوا في رقبته لكن تماثلوا للشفاء، ارجعوهم بيوتهم واخدوا كل مايملكون وحركوهم بلواري والبطاحات دافسنهم دفس اوصلوهم ام ضوبان بأن وحركونا منها

حتي ود حسونه في هذه واحد من ابناءهم وجد دفاره قالوا له ادفع تمانيه مليار ونديك ليهو اداهم وساق دفاروا اتحرك منهم خطوتين ومعاه زوجته واولاده واخواته نزلوه من الدفار واردهو قتيلا أمام ناظريهم وقتلوا كثيرين وهربوا بحكوا قالوا دفنوهم بي لبسهم في مقابر جماعيه واخيه من السعوديه اعطوه التلفون طلبوا منو المبلغ حولو ليهم وقالوا الجيش بتلقاكم في مدخل شندي ونحنا لمن توصلوا جايين وراكم شي محزن حقيقه دموعنا لم تتوقف حتي اللحظه زوروا هذه الاسرة من الوالي لآخر فرد في الولايه مستعدة اوصلكم بيهم كي تجبروا خاطرهم وساندوهم وواسوهم انهم مكسري الخاطر الاسره موجوده في مشو في منزل احد اخونا أهلهم معه في السعوديه.

من مواجع الحرب():

○ منقول: