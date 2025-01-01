الجنجويد يشعرون بأن الجميع سيتخلى عنهم.. لو كنت مكان البرهان سأفتح خط تفاوض معهم

بمجرد وجود إحتمالية لتسوية ملف الحرب مع الأمارات، بدأنا نسمع إشاعات عن نية تشاد التخلي عن دعم المليشيا، وسينعكس هذا على مواقف المليشيا في أي تفاوض.

إن مجرد طرح وساطة بين السودان والأمارات، رغم مرارة فكرة التفاوض مع دولة معتدية من حيث المبدأ، قد فتح أمام البرهان مساحة واسعة للتلاعب بكل أطراف الحرب على السودان وتحقيق أكبر المكاسب.

كيف؟

لو كنت مكان البرهان سأستغل تراخي الأمارات في موقفها الداعم للمليشيا، وأوظفه بسرعة في تطبيع العلاقة مع تشاد وقف باب دعمها للمليشيا وإبعادها عن موقف الأمارات.

تشاد ستارع لكسب ود السودان في تسابق مع الأمارات، وسأستغل ذلك. بعد بعد استمالة تشاد أو تحييدها، ستكون الأمارات بلا كروت ضغط على السودان في أي تفاوض. إذا الأمارات فقدت تشاد كمعبر لدعمها للجنجويد ستكون بلا مخالب في السودان، ولن يكون عندها ما تفاوض به.

إذن المفتاح هو تشاد. نكسبها في صفنا، وهي لديها أسباب قوية للمسارعة إلينا طالما أن الأمارات صاحبة المشروع قد تتخلى عنه وتتركها لوحدها. إذا أخرجنا تشاد من المعادلة سنواجه الأمارات من موقف قوة، وسنجعلها تدفع ثمن عدوانها علينا.

الطرف الآخر هو الجنجويد. وهم يشعرون بأن الجميع سيتخلى عنهم. لو كنت مكان البرهان سأفتح خط تفاوض معهم هم أيضا. مرة أخرى يمكن أن تفقد الأمارات ورقة الجنجويد وإلى الأبد، وستكون أضعف في مواجهتنا، سنكون قد هزمناهم تماما.

الجنجويد سيتفاوضون من موقف ضعف عسكري وسياسي. ستكون تشاد قد تخلت عنهم والأمارات تريد التخلص منهم، هذا وقت مناسب لضرب وتفكيك هذا الحلف والانفراد بكل طرف على حده لتحقيق أكبر المكاسب.

الفرصة أمام الحكومة السودانية. هذا هو أنسب وقت لسياسة فرق تسد على حلف العدوان.

حليم عباس