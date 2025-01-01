• من حق الشعب السوداني أن يتقدم للفريق البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني .. من حق هذا الشعب الصابر أن يسأل الفريق البرهان : هل يستحق محافظ البنك المركزي الزيارة في مقر البنك أم الاقالة من منصبه ؟!

• هذا الرجل يقدم أسوأ تجربة عملية لاستبدال العملة في تاريخ السودان الحديث .. ومن سؤ هذه التجربة أن العملة المستبدلة تعرّضت لعملية نهب وسرقة من داخل البنك وتم تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في هذه الفضيحة التي تكفي وحدها لطرد المحافظ من منصبه وليس تكريمه بزيارة من أرفع قادة البلاد في الأجهزة القانونية والعسكرية والأمنية ..

• هل ستشهد بلادنا أزمة (كاش) قادمة .. أحاديث ردهات مكاتب بنك السودان واللجنة العليا لاستبدال العملة تقول إن الوارد من العملة المستبدلة لايتناسب مع المطبوع الجديد .. فهل سينتظر السودانيون أياماً قادمة لحين وصول حاويات جديدة من العملة المطبوعة ؟!!

• يحتاج قادة البلاد لمساءلة برعي ومحاسبته وليس زيارته للتحية والمجاملة ..

عبد الماجد عبد الحميد

