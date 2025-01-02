🔴 ما فعلته المليشيا بالجزيرة حتى الآن.

⭕تدمير لمعظم البنية التحتية من مراكز صحية ومراكز خدمات وغيره.

⭕تعطيل شبكات المياه والكهرباء، ونهب الطاقات الشمسية من معظم ابار المياه بالقرى والارياف.

⭕نهب ممنهج لمحولات الكهرباء، وتدمير متعمد لآليات مشروع الجزيرة ومراكز الأبحاث.

⭕تدمير متعمد ومقصود لجامعة الجزيرة ومراكز ابحاثها وكافة مرافقها.

⭕نهب للثروة الحيوانية، والقضاء على المخزون الاستراتيجي منها، الجزيرة بعد الحرب (ستكون بدون ثروة حيوانية).

⭕وفوق كل ذلك ما تم من أهانة واذلال لإنسان الجزيرة، وطرده من مدنه وقراه جرح لا يمكن تعافيه بسهولة.

#تبا للمليشيا ومتعاونيها.

#سحقا لكل من تسبب في ذلك.

#اللهم اعد لأهل الجزيرة الأمان والسلام.

#لماذا – توقفت-العمليات-العسكرية

#لن ننسى ولن نغفر.



✒️غاندي إبراهيم