رأي ومقالات
🔴 ما فعلته المليشيا بالجزيرة حتى الآن
🔴 ما فعلته المليشيا بالجزيرة حتى الآن.
⭕تدمير لمعظم البنية التحتية من مراكز صحية ومراكز خدمات وغيره.
⭕تعطيل شبكات المياه والكهرباء، ونهب الطاقات الشمسية من معظم ابار المياه بالقرى والارياف.
⭕نهب ممنهج لمحولات الكهرباء، وتدمير متعمد لآليات مشروع الجزيرة ومراكز الأبحاث.
⭕تدمير متعمد ومقصود لجامعة الجزيرة ومراكز ابحاثها وكافة مرافقها.
⭕نهب للثروة الحيوانية، والقضاء على المخزون الاستراتيجي منها، الجزيرة بعد الحرب (ستكون بدون ثروة حيوانية).
⭕وفوق كل ذلك ما تم من أهانة واذلال لإنسان الجزيرة، وطرده من مدنه وقراه جرح لا يمكن تعافيه بسهولة.
#تبا للمليشيا ومتعاونيها.
#سحقا لكل من تسبب في ذلك.
#اللهم اعد لأهل الجزيرة الأمان والسلام.
#لماذا – توقفت-العمليات-العسكرية
#لن ننسى ولن نغفر.
✒️غاندي إبراهيم