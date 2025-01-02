من أحاجي الحرب( ١٠٢٨٤ ):

○ كتب: عبد الشكور حسن أحمد

□□ عملية( الخروج الآمن )

○ الحلقة الاولى

(هى عملية تاريخية خرج بها الفريق اول البرهان من مقر اقامته بالقيادة العامة كسر بها الحصار وايضا كسر بها انف التمرد، عملية تدل على نباهة وفطنة قيادة الجيش السودانى).

□ الخرطوم تئن من الحصار المحكم الذى فرضه التمرد الغاشم الغادر فى ٢٠× ٢٠ كم

من المقرن حتى سوبا ومن المقرن حتى الكلاكلة.

□ ٣٠ الف آلية مدرعة ومركبات مقاتلة، فى كل شارع وفى كل تقاطع ارتكاز وعربات مقاتلة ورباعيات وثنائيات وعدد ١٠٠ الف جندى متمرد منتشر فى هذه المساحة.

□ يوم السبت يوم الغدر والخيانة يوم ( ١٤ ابريل) وجد الجيش نفسه فى حصار داخل العاصمة عرفت بعملية (كسر الذراع)

هيئة العمليات وقائدها وقادة الحيش كلهم داخل القيادة مع القائد العام الذى وصل الى داخل القيادة بعد معارك طاحنة قاسية.

□ الجيش يختنق فى العاصمة من الساعات الاولى فجر السبت، قائد العمليات يصدر امرا بفرض الصمت اللاسلكى برا وجوا وبحرا الا اشارة واحدة الى قاعدة وداى سيدنا (وكر النسور) اشارة مشفرة تقول الرسالة: ( ياسارية الجبل) إجتمع القائد مع كبار الطيارين لفهم الإشارة التى حملتها وحدة سلاح الاشارة بالقاعدة (يمتاز الطيارون بالنباهة والفطنة والذكاء الشديد) تم شرح الامر للقيادة بالقاعدة

الجبل يعنى جبل سركاب. وسارية هى عمارة القوات المتمردة القريبة من القيادة العامة التى ترصد القيادة صورة وصوتا وتلتقط الاشارات منها واليها (عمارة الأمن سابقا ).

□ فى عشر دقائق حلقت طائرتان فى سماء الخرطوم واخرى فى امدرمان، تم تدمير عمارة التمرد تدميرا كاملا ودك الجبل فى امدرمان بمن فيه كان المبنى جوار الجبل للتدريب قوات الامن سابقا بها عدد ٢٥٠ عربة مدرعة بكامل عتادها وعدد ٤٠٠٠ جندى بكامل سلاحه تم ابادتهم تماما.

□ بهذه العملية صارت محافظة كررى آمنة، وتنفست القيادة العامة الصعداء من تجسس اجهزة العمارة.

□ أمر بعدها قائد العمليات كسر الصمت اللاسلكى انهالت المعلومات داخل القيادة من الاستخبارات والمخابرات والشرطة الامنية

لكن القيادة فى سباق مع الزمن لسلامة خروج القائد للعالم.

□ الوضع السياسي متازم والوضع العسكرى متفاقم

الاعلام العالمى يبث كل ساعة خبر حصار القائد ووضعه داخل بدروم مماجعل القادة فى وضع لايحسد عليه.

□ كيف النجاة او كيف الخروج ؟

□ وضعت خطة محكمة ابهرت كل اجهزة الاستخبارات العالمية والاقليمية هى عملية( الخروج الآمن )، بعد عملية( عودة وحيد القرن) كان هدف القيادة الاول ان يخرج القائد العام ورئيس المجلس السيادى الى العالم حرا طليقا ليمارس عمله

مررت الاستخبارات معلومة مدفوعة الثمن لاستخبارات العدو، بان وحيد القرن سيخرج بعدد اربعة لاند كروزر سوداء اللون قبل منتصف الليل بقليل، ومساره تحت تغطية نيران كثيفة شارع القيادة ثم كبري الحرية ثم جامع شرونى ومنها الى سلاح المدرعات الشجرة…..

الى الحلقة القادمة

والله المستعان

عبدالشكور حسن احمد المحامى.

الحلقة الثانية:

عملية( *الخروج الآمن*)

(هذه عمليات تاريخية نسردها من وحي معركة الكرامة للرجال من اجلنا ارتادوا المنون )

.الحلقة الثانية

بعد ان مررت الاستخبارات العسكرية معلومة خروج وحيد القرن فى منتصف الليل استلمت استخبارات العدو المعلومة ودفعت ثمنها نقدا ومنها مررت المعلومة الى استخبارات دولة الامارات ومنها لامريكا (صيد وحيد القرن )….

داخل القيادة العامة اربعة مركبات لانكروزر بلون اسود

وعربة مصفحة وعربة دوشكا جاهزة بها ٢٠ فردا من قوات التمرد تم اسرهم قبل اسبوع. يقودها افراد من قوات التمرد ربطت احزمة ناسفة فى خصرهم جاهزة للتفجير عن بعد اذا دخلت المركبات جامع شرونى لن يتم التفجير…هكذا اتفقوا مع الاسرى

انطلقت المركبات تحت تصوير قوات الجيش صورة وصوت حتى دخلت شارع القيادة. كان التمرد يتابع شارع القيادة وتاكد تماما

من (خروج وحيد القرن)

اصدرت لهم التعليمات بالقبض على وحيد القرن وتسليمه حيا لقيادة التمرد

تحت اطلاق نار كثيف من الجيش وتغطية من الطيران تحركت المركبات بسرعة وتحركت معها قوات التمرد

وارسلت اشارة لقيادتها بانه تم صيد وحيد القرن

انتشر الخبر فى كل السودان عمت الاحزان البلاد وبكى العباد واطلق المتمردون الاعيرة النارية فرحا وإبتهاجا بالنصر فى كل العاصمة المتمردون يتسامرون و يرقصون مرحآ

وباتت العاصمة حزينة يتقطع اكباد العباد وتنحر افئدة الشباب وتدمى القلوب والعيون للخبر الذى وقع على السودان كالصاعقة وكل مخلص ووطنى يحب القائد العام لانه رمزا للسيادة وفخرا للامة التى رفضت الجنجويد

فى ذات الوقت الذى تحركت فيه المركبات جنوبا تحركت مجموعة ١٥ ضابطا وجندى شمالا فى اتجاه النيل حتى وصلوا كبري بحرى النيل الازرق (الحديد ) هناك فقدت هذه المحموعة اربعة من افضل ضباط الجيش استشهدو في الحال لكن لم تتوقف حتى وصل القارب المعد سلفا من النوع (طراد ) ذا سرعة ٢٠٠ كم متر فى الساعة تحسب بالعقدة

انطلق القارب يحمل الشهدا والقائد العام بسرعة جنونية حتى وصل كبري شمبات ومنها الى كبري الحلفايا وبعدها قاعدة وادى سيدنا العسكرية فى نفس اللحظة التي وصل فيها القائد العام النقطة صفر كانت قوات التمرد تقبض على من فى المركبات اتضح لهم انهم منهم وفيهم انهم من حثالة التمرد ارسلت المجموعة رسالة مشفرة لقيادة التمرد

ان العملية هى ( ضنب الككو ) خسر التمرد مبلغ مالى يقدر بمليون دولار امريكى كما خسرت اسمها

وخسر شيوخ الامارات سمعتهم عند الامريكان

وكان قائد الاستخبارات يضحك ويحكى للقائد العام

ان تسمى العملية( ضنب الككو) بدلا من الخروج الامن

بفضل من الله ومن ثم فضل رجال بذلوا الارواح والدماء

غالية ومن اجلنا ارتادوا المنون حفظوا السودان فى قلوبهم وحملوه فى رووسهم علما بين الامم

فكانت تلك العمليات المدروسة التى كسرت ظهر المتمردين الى الابد امثلة تضرب للاجيال القادمة لتفتخر وتعتز بجيشها وقادته وقيادته

نلتقي معكم فى الحلقة القادمة فى عملية. (حذف الرقم واحد)

الى اللقاء فى حلقة قادمة

باذن الله ….

والله المستعان

عبدالشكور حسن احمد

.المحامى