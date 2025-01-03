من أحاجي الحرب ( ١٠٣٠٠٣ ):

□□ رسالتي الأولى في بريد السيد والي الخرطوم.

□ هناك ظلم يقع على مواطني ولاية الخرطوم الذين يقيمون في مناطق سيطرة القوات المسلحة؛ إذ يعانوا من الحرمان من مواد الإغاثة الاستجابة بواسطة المنظمات.

□ المشاهد دخول عشرات الجرارات التي تحمل الإغاثة لولاية الخرطوم وهي تتجه حصراً إلى مناطق سيطرة المليشيا الإجرامية بحجة دعم المواطنين هنالك..

□ في مقابل ذلك نشهد حرمان المواطنين الذين كانوا في مناطق سيطرة الدعم السريع ثم حررها الجيش مثل امبدات.

□ هذا الوضع أصبح يشكل غبناً تجاه مواطني تلك المناطق، ودفع أعداداً منهم للجؤ لمناطق سيطرة المليشيا التماساً للحصول على المواد الغذائية التي تقدمها المنظمات بتلك المناطق.

□ ليس اعتباطاً أن المنظمات تدعم المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع فقط وتشجعهم على البقاء، بينما يتم خلق وضع حرج وغير جاذب لبقاء واستقرار المواطنين في البقاء في مناطق سيطرة الجيش رغم الأمن الذي يحسون به.

□ المطلوب حضور قوي من قبل مفوضية الشؤون الإنسانية بجانب ضبط أداء مسؤولي المحليات إذ ما زالت كثير من السلوكيات الفاسدة تمارس وما زالت روح اللامبالاة حاضرة لدي الكثير من قيادات العمل التنفيذي بالمحليات.

#من_أحاجي_الحرب

عصمت محمود أحمد