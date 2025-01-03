عقّار ومنّاوي، ضمن آخرين، متمدّدين بانتظام لملء الفراغ التركه حميدتي، كما تقتضي سنة الحياة؛

منّاوي هو الأميز، والأقرب لأن يكون نجم المرحلة القادمة؛

أداؤه متوازن، وقادر يكسب ود واحترام الناس من خلال صفحته دي، في حدود مشاهدتي.

أولياء الميليشيا طبعاً، ضمن أجندتهم، بيخوّفوا الناس من الميليشيات القادمة؛

لكن ما كلّ التخوّف جايي منّهم؛

مثلاً؛

– منّاوي هو حميدتي قبل ١٣ سنة!

هكذا قرأت مرّة في تعليق لأخونا Mustafa Sarour، أو كما قال؛

وهو واقف في جانب الجيش، في حدود انطباعي؛

وافتكر المتوجّسين غيره كثيرين.

ههنا ممكن نقيف عشان ناخد درس مهم جدّا في الحياة؛

نستخلصه من نفس عبارة مصطفى المقتضبة دي؛

العبرة كلّها تكمن في “١٣ سنة” دي؛

عندك ١٣ سنة كاملة عشان تغيّر مجرى التاريخ، وتعالج الأخطاء الحصلت، مش تنتظر و\أو تعيد نفس الأخطاء؛

أنا لا أعتقد إنّه التاريخ بتكرّر، ولا شايف مناوي بشبه حميدتي؛

لكن فليكن؛

أفرض رجعنا ١٣ سنة، ورجعنا لحميدتي ذاته مش واحد بشبهه؛

ح تكون فرصة لينا نكون واعين أكتر، ما نسمح بتضخّم نفوذه بالصورة الحصلت دي؛

وحتكون فرصة ليه برضو يغيّر مساره ويمشي بي طريق أسلم، لا ينتهي بـ #حميدتي_انتهى!

الكلام دا، زي ما قلت، درس في الحياة كلّها، مش بس في الحرب وللا الوضع الراهن؛

لمن تتولد بتكون بتشبه والديك؛

دا لا يعني إنّه نمشي نتخلّص من أولاد مجرم عشان شفنا فيهم أبوهم قبل ٤٠ سنة؛

ولا معناه نحتفي بأولاد صالح لسبب مناظر؛

ديل وديل، الاتنين، قدّامهم عمر كامل عشان يكونوا شخص جديد، بخيره وشرّه؛

ودا جوهر الحياة!

Abdalla Gafar

