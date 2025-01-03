🔴 حميدتي تحول لشخص منزوع الهيبة وغير قادر على إنتاج الدهشة

تحول حميدتي لشخص منزوع الهيبة وغير قادر على إنتاج الدهشة، لا يملك ما يقدمه ولايترقب أحد بياناته ولقاءاته. شخص مسخ مكروه يمله الجميع، حتى الذين يناصرونه اليوم سيملون منه ومن أسلوبه وكذبه الصريح وسيلعنوه في أحاديثهم ومجالسهم على ما تسبب به من مهالك ..

اختفت تلك الهالة من حميدتي وتحول لمجرم مطارد منبوذ من الجميع ، سيعاني حميدتي وهو يرى إمبراطوريته العسكرية تتبخر أمامه وجنوده الأوفياء يتساقطون حوله ونفوذه يتهاوى وسمعته تنحدر وتلاحقه دعوات المظلومين والنازحين وهو غير قادر أن يستعيد مكانته ، ولا حتى أن يجد من يتفاعل مع خطاباته ..

أفضل ما يمكن أن يفعله حميدتي هو شنق نفسه وتخليص نفسه من شرورها، فكلما عاش كلما تألم وتعلم أن خطأه الأكبر هو مواجهته للمواطن وتطاوله على الجيش الذي تأسس قبل ميلاده بخمسين عاماً ، قم يا حميدتي وأقتل نفسك .

#القوات_المسلحة_السودانية

#السودان

Hasabo Albeely

