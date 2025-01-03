🔴 الغريب والشاذ المنتهك للقانون هو أن تقوم دول بتسليح ميليشيا إرهابية تملكها أسرة

مصادر التسليح في سلسلة توضيح الواضح للمرة الألف:

من الطبيعي والعادي تماما لأي جيش في العالم أن يشتري السلاح من أي جهة أو أن يتلقاه بلا مقابل مالي كليا أو جزئيا. وهذا الحق القانوني المعمول به في جميع أنحاء العالم وتمارسه جميع الجيوش النظامية لا علاقة له بطبيعة الحكومة سواء أن كانت منتخبة أم دكتاتورية أم حكومة أمر واقع أم حكومة ماركسية وراثية كورية أم حكومة ايات الله أو ايات ميلتون فريدمان.

الغريب والشاذ المنتهك للقانون هو أن تقوم دول أخري بتسليح ميليشيا إرهابية تملكها أسرة إقطاعية أرتكبت جرائم ضد الإنسانية لا حصر لها وموثقة تماما في أضابير المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان القائدة مثل أمنيستي وغيرها.

تبرير تسليح هكذا ميلشيا بان للجيش من يسلحه مقارنة فاسدة أخلاقيا وسياسيا ولا مكان لها في القانون الدولي ولا القانون الأخلاقي ولا الحس السليم خالي الكبسة. لا يمكن أن يأتي مثل هذا التبرير المتعسف اليائس إلا من حليف مبرر للميليشيا وبالتالي يعتبر مسؤول أخلاقيا، وربما قانونيا، عن كل ما حدث للملايين الذين أخرجتهم الميليشيا من ديارهم وقتلتهم واغتصبتهم.

معتصم اقرع

