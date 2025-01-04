حسن إسماعيل يكتب: مطلوب عاجلا

> بعد خروج روسيا من سوريا ونقلها لعتادها العسكري من قاعدة حميميم وميناء طرطوس إلى قاعدة الخادم في شرق ليبيا والتي يسيطر عليها حفتر وتواتر الأخبار عن تضخيم روسيا لما يسمى بالفيلق الأفريقي الروسي الذي يقال أنه سينشط في غرب ووسط أفريقيا لا أظن أن السودان سيكون بعيدا عن هذه التطورات الإقليمية بالرغم من الدعم الروسي للسودان في مجلس الأمن…. وبالرغم من التقاطعات الروسية والاماراتية في سوريا فقد تكون (ليببا حفتر) محطة من محطات تحوير بعض المعادلات في المنطقة وعلى السودان أن يتحسب لكل الاحتمالات بمضاعفة الحراك الأمني والدفاعي والاستخباراتي وكذلك بتسريع وتيرة الانفتاح والحراك الخارجي

> فعلى الفريق البرهان تكليف عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر كمبعوث شخصي أو الفريق مفضل أو تعيين مبعوث رئاسي دائم مهمته تسريع التواصل على مستوى (رؤساء الحكومات) على أن ينجز حتى نهاية هذا الشهر جولة عربية تشمل مصر وقطر والجزائر والسعوديةوليبيا و(أفريقياً) جنوب افريقيا ودوليا روسيا والصين وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية( ترامب) فكثير من الذين نلتقيهم في فعاليات حوارية مختلفة يشتكون من غياب المعلومات وبطء حركة الحكومة للتعريف بحجم المؤامرة ضد السودان

حسن إسماعيل