شوكة حوت – استهداف جبريل..!

غُرف إعلامية تمت عملية برمجة سهامها لإنتياش وزير المالية والتخطيط الإقتصادى جبريل إبراهيم وبصورة منظمة ومنتظمة الغرض من وراء هذه الحملة الإعلامية تأكيد ضعف أداء الوزير علاوة على الوقيعة بينه وبين قيادة الدولة المتمثلة فى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان من أجل التفريق بين العمل التنفيذى والسياسى ومع المعلوم بالضرورة أن وزير المالية هو رئيس حركة العدل والمساواة التى تمثل راس الرمح مع القوات المشتركة التى تقاتل جنبا الى جنب مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى فى كل المحاور القتالية.

لذلك جاءت التصريحات المفبركة المنسوبة لوزير المالية جبريل إبراهيم والتى تتحدث عن أن الصرف على المجهود الحربى قد أرهق وزارة المالية الأمر الذى سيضطر الوزارة لبيع بعض الأراضى السودانية لدول الجوار وإجراء إصلاحات إقتصادية أخرى من شأنها أن ترهق المواطن وهذا الخبر سارع إعلام وزارة المالية بنفيه جملة وتفصيلا لكنه يمثل رأس جبل الجليد من الحملة الإعلامية التى تم الإعداد لها لإستهداف وزير المالية جبريل إبراهيم.

*أنا ليست فى خانة المدافع عن وزير المالية فالرجل له مكتب إعلام بوزارة المالية وإعلام سياسى بحركة العدل والمساواة هذه المكاتب كفيلة بتوصيل الرسالة الإعلامية والرد على الشائعات من هنا وهناك وعلى الرجل أن يعرف أن الإشاعة الإعلامية وإن كانت عارية من الحقيقة والصحة إلا أنها قد تؤثر تأثيرا كبيرا وليس كل إشاعة إعلامية يمكن نفيها بعد إجتماعات تعقد إو مؤتمر صحفى يعد له ومن ثم يتم ضحد الشائعات وعندما ينطلق سهم الإشاعة تصعب عملية تصحيحه إلا بشق الأنفس وهو بمثابة الهدف الذهبى فى شباك الخصم بمجرد أن يحرز تنتهى المباراة*.

*فلذلك لا بد أن يكون إعلام جبريل بالحركة ووزارة المالية على أهبة الإستعداد ويهئ نفسه لضحد عدد كبير من الشائعات التى تم الإعداد لها بعناية كبيرة ورصدت لها أموال ضخمة فى مقبل الأيام هدفها الإغتيال المعنوى لوزير المالية كتنفيذى وسياسيا كرئيس لحركة العدل والمساواة ولن تتوقف الحملة ضد جبريل عند هذا الحد بقدر ما أنها ستستمر وتتواصل ويتم تطويرها حتى تصل الى غاياتها فى نهاية الأمر*.

نــــــــــــص شـــــــــوكة

*الإستهداف الممنهج لوزير المالية يهدف الى ضرب إتفاقية جوبا فى مقتل ومن جهة أخرى الوقيعة العسكرية بين حركة العدل والمساواة والقوات المشتركة الأخرى من جانب وبين القوات المشتركة والقوات المسلحة من جانب آخر*.

ربــــــــــــع شــــــــوكــة

*ستشهد الأيام القادمة حرب إعلامية عنيفة ضد وزير المالية لا تقل فى ضراوتها عن معركة الكرامة*.

تــُــــمـن شــــــــوكة