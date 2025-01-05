بين تقدم وبيب غوارديولا

التحية لبيب غوارديولا فيلسوف الكرة الأكبر وربما أعظم مدرب في التاريخ أو أحد أعظم أثنين، الرجل الذي قاد سيتي من نكرة إلي إمبراطور كروي. قال البيب إنه يتحمل اللوم على الأداء السيئ الذي يقدمه فريق مانشستر سيتي الذي فاز مرتين في 14 مباراة خلال موسم متعثر تركه في المركز السادس وبفرص ضئيلة للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي. قال البيب أن التقصير من جانبه هو وليس من جاب اللاعبين في الفريق ولا من جانب الإدارة. ومن ناحية أخري جماعة تقدم تمتعت بدعم شعبي غير مسبوق ومساندة المجتمع الدولي بشقيه الغربي والخليجي ومع ذلك قادت البلاد إلي فشل إقتصادي كارثي وانتهي الأمر بحرب ضروس. ومع ذلك لا تقر جماعة تقدم بأي مسؤولية وتصر إنها كفوءة وطاهرة وبريئة ونظيفة ولم تخطئ وان ما أورد البلد هو مكائد الكيزان. ثم لا تعترف بان الكيزان الذين يحاربهم الغرب والخليج أحرف منها في لعبة السياسة.

معتصم أقرع