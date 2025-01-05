لجنة إزالة التمكين والدعم السريع أخطر وأسوأ حاجة حصلت للسودان بعد انفصال الجنوب

طبعا انا رأي واضح و معروف في لجنة إزالة التمكين والدعم السريع منذ تكوينهم . بمثلوا عندي أخطر و أسوأ حاجة حصلت للسودان بعد انفصال الجنوب .

لكن لما تشوف و تسمع عبدالله سليمان عضو لجنة إزالة التمكين في اعترافاته مدفوعة الثمن، حتعرف مدى ضالته و خفة عقله ( صدق من قال تكلم لأعرفك) و ليته صمت و خلاها مستورة .

لما تشاهده بتعرف حجم الألم من مستوى و ضآلة من اعتلوا سدة الحكم و المسئولية في الفترة الانتقالية، و قد كانت أخطر مرحلة للبلاد بعد سقوط الإنقاذ .

تقدر تحدد مستواهم و طريقة تفكيرهم فقط لو شاهدت أو سمعت عبدالله سليمان أو صلاح مناع و هم بيتكلموا في الشان العام أو عن اللجنة .

شليليات تفكيرها ضحل و رغباتها طفولية اعتلت السلطة في غفلة من الزمان فعاثت فيها بدون رقيب أو حسيب … (كنا في منتهى الغباء نطالبهم بتكوين مجالس تشريعية لتكون رقيبة على المؤسسات التنفيذية ) …

ما يقوله و يستفرغه الجهلول عبدالله سليمان لا قيمة له أبدا سوى انه يؤكد صحة موقفنا فيما ذهبنا إليه مبكرا تجاههم .

معقول ياخ ؟ ، تتدنى بس بمجرد بكسي مظلل و خمسة الف دولار و خزن تجيب ليها فني مصري يكسرها تدمر كل هذه المقدرات !!

ياخي بكسي مظلل و خمسة الف دولار دي أصغر تاجر بطاطس كان بوفرها ليكم من ضرائبه ، خليك من تاجر بصل، و خليك من ادارة إقتصاد دولة كانت ضمن أقوى عشرة اقتصاديات سريعة النمو في أفريقيا حتى سقوط الإنقاذ !!.

Salim Alamin

