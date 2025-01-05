رحم الله د.عبد العزيز عثمان

رحم الله الدكتور. عبد العزيز الفعال، القليل المقال، ذا التاريخ الطويل الحافل في خدمة الإسلام والسودان …رحم الله عبد العزيز الذي ارتقي قبل ساعات بعد طول معاناة ،جعلها الله له كفارة وطهرة، وغسل عنه الذنوب بالماء والثلج والبرد، ونقاه من الآثام، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، فقد كان نقيا القلب طاهر السريرة، أبيض النية، وكانت جل أعماله خفية، لم ينل عليها ذكرا ولا شكرا ،ولا جائزة ولا وسام..رحم الله عبد العزيز ووسع له في قبره مد بصره ، فقد زرته قبل مدة قصيرة فهمس بصوت خفيض وصوته حتى زمان الصحة خفيض ظننته يسأل عن خاص فكان يسأل عن عام…رحم الله عبدالعزيز، فإن مصابه جلل وفقده عظيم، ونحزن ولا نقول إلا مايرضي الله، ولا حول ولا قوة الا بالله.



أمين حسن عمر عبد الله