بالأمس تمت ترقية عبد الرحمن الصادق لرتبة فريق. وتمت إحالته للمعاش. في تقديرنا إنها سانحة لهيكلة وبناء حزب الأمة القومي من جديد. بعد أن أصبح في عهد برمة أمانة من أمانات الحزب الشيوعي. صحيح العملية تحتاج لقرار شجاع من القائمين على أمر الحزب. ونرى وجود عبد الرحمن في كابينة القيادة يتوافق مع النظرة الإنطباعية للشارع بالنسبة للأحزاب الطائفية. وبنظرة من خلف الكواليس نؤكد بأن مريم سوف توافق على قيادة عبد الرحمن للحزب. وذلك لاعتبارات عدة منها: فقدانها لبوصلة القيادة في خضم بحر الواقع المتلاطم الأمواج. وهي في أمس الحاجة للفزعة حتى تهرب من لعنة التاريخ بإضاعتها للحزب. وكذلك قيادة عبد الرحمن سوف يقفل الباب تماما أمام عودة مبارك الفاضل للحزب الكبير بعد أن أصبح (عمدة بدون أطيان) في الحراك السياسي السوداني. ووجود الرجل في الحزب الكبير مهدد حقيقي لعيال الصادق. ولا يفوتنا بنظرة أسرية ضيقة اختيار عبد الرحمن للقيادة يحصر حاضر ومستقبل الحزب في أسرة سارة. وهذا ما تسعى إليه مريم. وأهم اعتبار نجزم بأن قيادة عبد الرحمن سوف يفتح صفحة جديدة للحزب بعد أن أوشكت مواقفه الأخيرة على طمس هويته. وخلاصة الأمر نؤكد بأن قيادات مؤثرة في الحزب سوف تدفع في هذا الاتجاه بقوة. تجنبا للانهيار التام للحزب الذي بات وشيكا.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

السبت ٢٠٢٥/١/٤