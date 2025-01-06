رأي ومقالات

الحكومة التي تسيِّر دولاب العمل الآن لا علاقة للكيزان بها، بل هي حكومة الآتي (..)

2025/01/06
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▪️الحكومة التي تسيِّر دولاب العمل الآن لا علاقة للكيزان بها، بل هي حكومة الآتي:
١. سلام جوبا.
٢. بقية الموظفين القحاتة.
٣. الذين باعوا الإسلاميين وتمسكوا بالثورة.
٤. والذين باعوا الثورة وتمسكوا بحميدتي.
٥. والذين باعوا حميدتي وتمسكوا بالبرهان.

▪️هؤلاء يريدون العيش والأكل وهم أسوأ ما انجبتهم حواء السودان؛ كلما جاءت حكومة تمسكوا بها وبصقوا في ماضيهم وتنكروا له.

🔸إنهم (مصلحجية) ومنافقين يعيشون بعدة أوجه وهم الخطر الدائم في كل مرحلة.

جنداوي
احمد جنداوي

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