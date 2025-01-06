الحكومة التي تسيِّر دولاب العمل الآن لا علاقة للكيزان بها، بل هي حكومة الآتي (..)

رأي ومقالات
الحكومة التي تسيِّر دولاب العمل الآن لا علاقة للكيزان بها، بل هي حكومة الآتي (..)
▪️الحكومة التي تسيِّر دولاب العمل الآن لا علاقة للكيزان بها، بل هي حكومة الآتي:
١. سلام جوبا.
٢. بقية الموظفين القحاتة.
٣. الذين باعوا الإسلاميين وتمسكوا بالثورة.
٤. والذين باعوا الثورة وتمسكوا بحميدتي.
٥. والذين باعوا حميدتي وتمسكوا بالبرهان.
▪️هؤلاء يريدون العيش والأكل وهم أسوأ ما انجبتهم حواء السودان؛ كلما جاءت حكومة تمسكوا بها وبصقوا في ماضيهم وتنكروا له.
🔸إنهم (مصلحجية) ومنافقين يعيشون بعدة أوجه وهم الخطر الدائم في كل مرحلة.
جنداوي