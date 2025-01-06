الحكومة التي تسيِّر دولاب العمل الآن لا علاقة للكيزان بها، بل هي حكومة الآتي (..)

▪️الحكومة التي تسيِّر دولاب العمل الآن لا علاقة للكيزان بها، بل هي حكومة الآتي:

١. سلام جوبا.

٢. بقية الموظفين القحاتة.

٣. الذين باعوا الإسلاميين وتمسكوا بالثورة.

٤. والذين باعوا الثورة وتمسكوا بحميدتي.

٥. والذين باعوا حميدتي وتمسكوا بالبرهان.

▪️هؤلاء يريدون العيش والأكل وهم أسوأ ما انجبتهم حواء السودان؛ كلما جاءت حكومة تمسكوا بها وبصقوا في ماضيهم وتنكروا له.

🔸إنهم (مصلحجية) ومنافقين يعيشون بعدة أوجه وهم الخطر الدائم في كل مرحلة.

جنداوي

