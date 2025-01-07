الانصرافي وكيكل والمبرر الأخلاقي!!

كيكل كان قائدا للدعم السريع وقتل عددا كبيرا من المواطنين وشردهم وهجرهم، مثلما كان سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه قائدا للكفار وقتل عددا كبيرا من الصحابة وهجر عددا من المسلمين للحبشة وغيرها. والتوبة تجب ما قبلها، . وباب التوبة مفتوحة للجميع، وهذا الباب في حرب السودان مفتوح بأمر من قيادة الجيش والمجلس السيادي السيد عبدالفتاح البرهان الذي يدين له الانصرافي الولاء والطاعة. لكن ما يهم المواطن السوداني هو ان تكون هذه التوبة من كيكل او من غيره توبة صادقة للدفاع عن الارض والعرض، وليست توبة مرحلية لغرض ما، وعلينا جميعا ان نتعامل مع كيكل بالظاهر لان ما يفعله كيكل الان هو لمصلحة الشعب ويدين للقوات المسلحة بالطاعةوهذا هو المهم، وليس من واجبنا ان نشكك فيه لمجرد انسحابه من قرية او معركة، ونبحث له نفس المبررات التي نبررها للجيش، لان التشكيك في كيكل هو اعانة الشيطان عليه وعلينا الوقوف معه بقوة حتى ننتصر في هذه المعركة، كيكل تم اعفائه من الحق العام، ويقاتل العدو بجانب الجيش يدا بيد. اما الحق الخاص فيما فعله كيكل في السابق فهو يخص صاحب الحق في أن يغفر له او يطالب بحقه هو حر في ذلك، الانصرافي لا شك انه هو صوت من أصوات الوعي في الإعلام الذي يدافع عن الحق ولعب دورا كبيرا في الانتصارات التي نراها في ارض الميدان فقط بلسانه، ولكننا ضد موقفه في تخوين كيكل وعليه ان يعلم ان هنالك كثير من المبررات الأخلاقية والدينية في التفكير لإيقاف هجومه على كيكل، لان المرحلة الان هي مرحلة اضعاف العدو بكل السبل، والميليشا واعلامهم برغم انهم يهونون امر انقلاب كيكل ضدهم ويحاولون إظهار ان كيكل لم يكن له اي ثقل عسكري او اهمية، الا انهم يعلمون تماما ان كيكل كان القاصمة لظهرهم ليس في الجزيرة فقط بل في غيرها من مدن الولايات الأخرى وان نهاية كيكل او اختلافه مع الجيش هو غاية مرادهم.

د. عنتر حسن