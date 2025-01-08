رأي ومقالات
قواتنا المشتركة ورد الجميل
شكرا للحرب التي أظهرت الجميل لدى بعض ابناء الشعب السوداني الذين لم يبخلوا على الوطن بأرواحهم ولم يتنكروا على شعب السودان الذي تنكر عليه البعض بتشريده من منازله وأخذ مكتسباته بقوة السلاح ومنهج البلطجة الدقلاويه التي أعادت ذاكرة تاريخ البلطجة القديم المعروف تقليديا باسم الجهادية.
الحرب ستعيد كتابة تاريخ السودان وستكون بداية لمراجعة الكثير من التاريخ الكذوب لبعض التكوينات الإجتماعيه التي تدعي أنها صاحب الفضل في بناء واستقلال السودان وستعيد الثقة والاحترام والتقدير لبعض المجتمعات التي ظلمت في السابق من حكومات العهد القديم والحديث وآخرها الإنقاذ التي صنعت الدعم السريع وجعلت من تشكيلاته القبيله والجهويه فرعون العصر الحديث الذي كاد أن يقول لا اريكم إلا ما أرى ولا أهديك إلا سبيل الرشاد.
الحرب أظهرت الوطنية الصادقه لحركات الكفاح المسلح التي لبست ثوب الوطن وتقدمت الصفوف دفاعاً عن وطننا العزيز، ماتسمي بالقوات المشتركة يحب أن تسمي بالقوات الوطنية المشتركة التي وقفت مع الصف الوطني قواتنا المسلحة رغم الإغراءات المالية والتهديدات بمسحهم من كوكب الأرض إلا أن عزيمتهم إرادتهم كانتا أقوى من سلاح الجنحويد ومورالهم أغلى وأقيم من مال المليشيا المنهوب من البنوك ومكتسبات المواطنين وكذلك المال المتدفق من ضرائب الدعارة والمخدرات من دويلة الشر وشيطان العرب،، القوات الوطنية المشتركة استطاعت أن تكسر شوكة التمرد في جميع مسارح العمليات بل صارت تطارد عناصر وقادة المليشيا في الصحراء الخيران بدارفور وانعكس حال المعركة تماماً من دفاع إلى هحوم وانتشار وإعادة انفتاح في مشهد قتالي لم تتحسب له المليشيا التي ظنت أن سلاحها وضجيحها سيرهب فرسان المشتركة الذين يعرفون فنون القتال والتكتيك في الصحراء أكثر من غيرهم وعندما يصبح القتال في أرض مكشوفة يبقى دافع الوطنية والإيمان بالقضية هو الدافع الحقيقي للاستبسال والثبات وفعلاً لقد كان لدي قواتنا المشتركة التي تقاتل بتلك الدوافع والإيمان بالقضية الوطنية.
تستحق القوات الوطنية المشتركة أن يبادلها الشعب السوداني الود والاحترام والتقدير وان يمنحها شعبنا العظيم وسام الوطنية والشجاعة بالدرجة الأولى بقرار منه وتوقيع من السيد القائد العام للقوات المسلحة التي تشرف إشرافا كاملاً على تلك القوات ويجب علي شعبنا الكريم ان يخرج في مسيرة داعمة لتلك القوات ويقول شكرا جبريل شكرا مارشال مني شكرا جنرال تمبور شكرآ الشيخ موسى هلال وشكرا لجميع تشكيلات المشتركة وهكذا هم أبناء الوطن عندما ينادي الوطن أبناءه.
عبدالله محمد علي بلال
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية