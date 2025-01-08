قواتنا المشتركة ورد الجميل

شكرا للحرب التي أظهرت الجميل لدى بعض ابناء الشعب السوداني الذين لم يبخلوا على الوطن بأرواحهم ولم يتنكروا على شعب السودان الذي تنكر عليه البعض بتشريده من منازله وأخذ مكتسباته بقوة السلاح ومنهج البلطجة الدقلاويه التي أعادت ذاكرة تاريخ البلطجة القديم المعروف تقليديا باسم الجهادية.

الحرب ستعيد كتابة تاريخ السودان وستكون بداية لمراجعة الكثير من التاريخ الكذوب لبعض التكوينات الإجتماعيه التي تدعي أنها صاحب الفضل في بناء واستقلال السودان وستعيد الثقة والاحترام والتقدير لبعض المجتمعات التي ظلمت في السابق من حكومات العهد القديم والحديث وآخرها الإنقاذ التي صنعت الدعم السريع وجعلت من تشكيلاته القبيله والجهويه فرعون العصر الحديث الذي كاد أن يقول لا اريكم إلا ما أرى ولا أهديك إلا سبيل الرشاد.