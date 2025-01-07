هل بلينكن كوز أم أن تقدم تكيل بمكيالين؟

حينما صوتت مندوبة روسيا في مجلس الأمن بما لم يسر الأستاذ جعفر حسن، المتحدث الرسمي باسم جماعة تقدم، سارع باتهامها بانها كوزة أوشكت أن تهز يدها وتغني في حماك ربنا.

واليوم أعلن زير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا وان الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة في السودان. واضاف عن عقوبات أمريكية ضد قادة الدعم السريع.

السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو متي ستوجه جماعة تقدم تهمة ضد أنتوني بلينكين بانه كوز عديل كدة أو كوز متبرقع مثلي. وفي حالة سكوت تقدم عن كوزنة بلينكين تكون منافقة تكيل بمكيالين.

معتصم اقرع

