في جلسة عشاء بمنزله في جبرة أواخر عام ٢٠٢٢، جمعته بيوسف عزت وياسر عرمان وعدد من أعضاء قحت، عبر حميدتي عن استغرابه من تجاهل المجتمع الدولي لإنجازاته ومعاملته كأنه امتداد للنظام السابق، رغم أن قواته تلعب دور كبير في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب. سأل الحضور إن كانوا يفهمون موقف الغربيين منه ومن قواته ..

رد عليه ياسر عرمان بأن الغربيين يعتبرونه عبئاً سلبياً لكونه أحد الذين عملوا مع النظام السابق وقال له إذا أردت كسب ودهم ومحو الصورة السلبية، فعليك القبول بكل شروطهم، وتجنب أي خطاب يظهر معارضة لهم أو يتعارض مع برامجهم التي تتماشى في الأساس مع مفاهيم الدولة المدنية والديمقراطية التي هي واحدة من أهداف ثورة ديسمبر المجيدة ..

ضحك حميدتي ساخراً ورد بلهجته البدوية يعني قصدكم أنبرش؟ إذا كان ذلك سيجلب ود الغربيين، فسأعلن من الغد قبولي بأي برنامج يطرحونه ولو فوق رأسي ، ثم وجه سؤاله إلى يوسف عزت إن كان هناك أشياء أخرى يمكن فعلها؟ رد يوسف عزت لا أظن، لكن يمكن أن تسأل ياسر .

رد ياسر بأن الغربيين يفضلون التعامل مع الرجل الأول في أي دولة لضمان عدم عرقلة مشاريعهم من أطراف أخرى.

فرد عليه حميدتي : الرجل الأول في الدولة مقدور عليه، ثم دعا الجميع لتناول العشاء قائلاً ” تفضلوا العشاء يا اخوانا، الأكل ما يبرد ” .

#السودان

#القوات_المسلحة_السودانية

Hasabo Albeely

