اليوم الجيش استلم الحاج عبد الله وسابع دليب وزاحف نحو مدني

الحمدلله اولا واخيرا

مايقوم به الجيش السوداني هو معجزة بكل المقاييس..

♦️اليوم الجيش استلم الحاج عبد الله وسابع دليب وزاحف نحو مدني..

وفي شرق الجزيرة هناك 3 محاور تخوض معارض ضارية للتقدم نحو مدني

كذلك محور المناقل تحرك نحو مهلة وتبقت فقط بيكة وتمدد المحور ليتلاحم مع محاور سنار في كبري 57

♦️ايضا معارك بحري مستمرة ومعارك غرب وجنوب ام درمان علي عدة محاور مستمرة

في حارات امبدة وعلي مشارف البنك العقاري

وحتي في الفاشر ومحاور الصحراء القوات تقوم بجهود وتحركات تصب في الاطار الكلي للجهد العسكري

بلاضافة الي تحركات القوات الجوالة جنوب النيل الابيض في خور البعاشيم ومتحرك الصياد

وتمشيط الفرقة الثالثة لمناطق حدود المسئولية..

♦️كل هذا الجهد هو عمل ضخم من تحريك القوات وتوفير الوقود والذخائر والاستطلاع زائدا الاسناد بالقوات الجوية والمسيرات ومايصاحب ذلك من عملية اخلاء للجرحي وتأمين للمواقع والمواطنين واعمال اخري مصاحبة علي رأسها تنسيق كل هذه التحركات بتزامن حتي يضع العدو تحت ضغط الهجوم المتواصل وقطع الفزع..

حقيقة ان المعركة التي يخضوها الجيش السوداني اليوم قياسا بتوسع رقعتها وكثافة العدد لقوات العدو وتسليحها وامدادها المفتوح الذي اصبح جسرا جويا بصورة يومية باحدث الاسلحة والمعدات والمسيرات الاستراتيجية..

♦️نكاد نجزم انه لم يخض اي جيش معركة مثلها في التاريخ القريب..

هذه الحروب تقوم بها تحالفات دول وجيوش متعددة ولو شئت فأنظر الي عدد دول وجيوش قوات التحالف في العام 2003 في حرب العراق وكم تكلف الامر من مئات الطائرات التي نفذت الآف الطلعات الجوية علي مساحة تكاد تماثل ولايتي الجزيرة وسنار مع الآف الصورايخ من البوارج الحربية ومئات المجنزرات وعشرات الاقمار الصناعية كل ذلك مع احدث الاسلحة الموجهه والذخائر والقنابل الذكية..

♦️مايقوم به الجيش السوداني سيفتح كتابا جديدا في العلم العسكري والنصر باذن الله سيكون معجزة تاريخية واعجاز بشري بحق.

Alnour Sabah

