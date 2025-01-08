مشروع المليشيا كله قائم على أسرة واحدة هي أسرة دقلو والتي انتهت سياسيا بعد الاتهام بجرائم الإبادة والعقوبات الأمريكية علىى كل أفرادها حميدتي وأخويه عبدالرحيم والقوني، ولا مستقبل لأي تحالف سياسي معهم. هي عائلة واحدة وانتهى مستقبلها السياسي.

لو صدرت عقوبات أو اتهامات جنائية ضد قادة الجيش فيمكن ببساطة استبدالهم وتستمر المؤسسة مثلما حدث مع عمر البشير حيث اتهمته الجنائية ولكن بعد الاطاحة به استمر الجيش كمؤسسة، ذهب قائد عام وجاء محله قائد عام آخر. لو حصلت إدانة غدا لكل قادة الجيش، يمكن استبدالهم بكل بساطة أو حتى محاكمتهم داخليا.

المليشيا لأنها مليشيا عائلية ينتهي أمرها بإدانة أسرة دقلو، ولا توجد قيادة بديلة إلا إذا كانوا سيأتو بأحفاد حمدان دقلو أو أن يقوم دقلو الأب بإنجاب أبناء جدد.

لقد راهن القحاتة بكسل وبلادة على تمرد مليشيا تابعة لأسرة؛ مليشيا هم لم يصنعوها ولم يشاركوا في تكوينها ولا يملكون أي تأثير عليها بل لا يفهمونها حتى، مثلما حاولوا من قبل إقامة نظام استبدادي بواسطة الجيش والدعم السريع، أي بدبابات وتاتشرات ليست ملكهم.

رهانات كسولة فاشلة تدل على البلادة والغباء.

حليم عباس

