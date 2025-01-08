أمس قال يوسف عزت: “أنا أصلو ما كنت دعم سريع. أنا كنت بعيد جدا من الدعم السريع. أنا ما عندي علاقة بالدعم السريع. أنا كنت فقط مستشار حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع”.



لو كتب عزت الرباعية هذا العام لكان عنوان الأربعة مقالات “بين الثورة والسكين مستشار نائب رئيس المجلس السيادي وبس !”.

لاحظ أن أبرز قادة الجيش فيهم كباشي النوباوى، وإبراهيم جابر ابن عرب دارفور وود العطا من بني شايق وغيرهم من أصقاع السودان المختلفة. ثم قارن تنوع الجيش علي عيوبه بان الجنجويد شركة إرتزاق خاصة تملكها وتديرها أسرة أضيق من قبيلة وأضيق من عشيرة.

معتصم اقرع

