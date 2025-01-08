هل تعلم أن يوسف عزت ما دعم سريع؟

قال يوسف عزت: “أنا أصلو ما كنت دعم سريع. أنا كنت بعيد جدا من الدعم السريع. أنا ما عندي علاقة بالدعم السريع. أنا كنت فقط مستشار حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع. الشق العسكري من الدعم السريع ما عندو مستشار سياسي وأنا ما عندي علاقة بيهو”.



التفسير: كتمت علي الجنجويد عسكريا وسياسيا. وحلفهم السياسي الداخلي في حيص بيص وحالة تفكك. والحيص بيص هو الدخول في جحر فار لا مخرج منه. وكمان جابت ليها عقوبات أمريكية ترفع مخاطر محاكمات دولية.

معتصم اقرع

