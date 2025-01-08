توق لزيارات …

السياحة الحربية ..

منذ بدء هذه الحرب كان شغلي الشاغل يوميا تقريبا تحديد مواقع القرى والبلدان التي يأتي ذكرها في الوقائع والمآسي من خلال تطبيق جوجل إيرث.

هذا السودان ممتلئ بمئات القرى الفخيمة والمزدحمة بالبشر والمشاريع والإنجازات المجهولة في الزراعة والبنيات التحتية.

من خلال تكرار الزيارات ومتابعة الوقائع تولد لدي توق لزيارتها كلها يوما ما ومقابلة الشخصيات التي إرتبط إسمها أو صورتها وصدى صوتها المفعم بالألم في ذاكرتنا.

أقترح على الشباب في تلك المواقع توثيق الوقائع والأماكن والضحاياوالشهداء.

السياحة الحربية نوع مهم من أنواع السياحة مهمل عندنا ولو أردت أن تعرف ماهي السياحة الحربية فعليك أن تلاحظ كيف أن كل مسئول بريطاني كبير كان يحرص على زيارة سلالم القصر الجمهوري القديم حيث يعتقدون أنه موقع مقتل غردون.

يجب أن تدرج كل وقائع الحرب ودوافعها وأسبابها ومن شارك فيها وأجج نيرانها في مناهج الدراسة لأجيالنا القادمة بدون تذويق وبدون تجميل وأن تتقبل المجتمعات المعتدية الإدانة والتخليد لتذكر فظائعهم وجرائمهم وبدون ذلك يظل الحديث عن رتق النسيج المجتمعي مجرد ضحك على الذقون ومحاولات لتحويل الفسيخ إلى شربات.

#كمال_حامد 👓