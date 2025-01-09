العقوبات الأمريكية ؟

لا أفرح … ولا أحزن …

بقدر ما ثمنت بيانات الحكومة السودانية القرارات الأمريكية بالعقوبات ضد قادة الدعم السريع بقدر ما كان لزاما عليها رفض منطق وزير الخارجية الأمريكي بالمساواة بين الجيش الوطني والقوات المتمردة باعتباره محاولة لخلق سابقة قانونية لتجريد الدولة من سيادتها.

من تفرح لعقوباته ضد حميدتي اليوم يمكنه بناءا على موقفه القانوني أن يفرض غدا نفس العقوبات ضد قيادات الجيش السوداني علما أنه فرض سابقا عقوبات ضد منظومة الصناعات الدفاعية لدورها في تسليح الجيش السوداني.

#كمال_حامد 👓