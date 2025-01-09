مواقف لن يسامحها المواطن للدعم السريع !!!!

لا استطيع ان استوعب كيف يقنع الدعم السريع واعلامهم البعض في انهم اتوا من اجل المواطن وهم يوميا يقتلون وينهبون ويشردون المواطنين ولا غيرهم وحتى العلاج وهو ابسط حقوق المواطن المغلوب على امره بسبب الدعم السريع وبواسطة الدعم السريع يمنعونه عن المواطن دون اي اخلاق او فضيلة.



هذه صورة لأطباء سودانيين في مدينة الفاشر يجرون عمليات جراحية كبيرة لجرحي من المواطنين في الظلام بواسطة انارات متواضعة من الجوال وغيرها داخل ملجأ تفادياً من استهداف مسيّرات الدعم السريع دون مراعاة امور اهم مثل التعقيم وبعيدا من احترازات الغرف المعقمة، وفي خلال شهر ديسمبر الماضي قتل الدعم السريع في قصف لمستشفى الفاشر 9 مواطنين وتسبب في إصابة 40 مواطنا، وتسبب ايضا في اصابة 458 مصابا بالقصف المدفعى على مدينة الفاشر خلال ديسمبر. ولا ننسى استهدافهم لمستشفى النو في ام درمان وقتلهم لمرافقين ومرضى وتدمير المستشفى، وكأن الحرب فقط ضد المواطن فقط، والسؤال ما علاقة مشفى يداوي مواطن اعزل ضعيف بالحرب ؟!! وأيا كانت غاية الدعم السريع فهل هذا الاسلوب اللاخلاقي يبرر وسيلتهم في استهداف المواطنين ؟!!!

د. عنتر حسن