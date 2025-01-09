الانصرافي ليس هو محمد محمود السماني، ولا يوجد اسم بهذا الشكل. ما فعله الانصرافي الحقيقي هو تمرير معلومة كاذبة عن طريق مجموعة تضم عدداً من الأشخاص إلى الناشط محمد خليفة، ولأن المعلومة كانت صادرة عن أشخاص متعددين يتطابقون في الوصف والاسم والمعلومات، تلقفها محمد خليفة وتعامل معها كسبق صحفي، وظن أنه استطاع كشف شخصية الانصرافي ..

ما حدث هو أن محمد خليفة تم التلاعب به ليصبح أداة تضليل من منظور الانصرافي، حيث استُخدم لترويج المعلومات الكاذبة وترسيخها في أوساط الكثيرين. انتشر الاسم وترسخت المعلومات وتحولت إلى حقيقة مزيفة لدى العديد من الناس الذين يتبنونها ويدافعون عن صحتها وربما يأتي الكثيرون في هذا البوست للدفاع عن مصداقيتها ..

يظل السؤال هنا، هل هناك رابط بين محمد خليفة والانصرافي؟ الإجابة نعم، وهل يعرف محمد خليفة ذلك الرابط؟ الإجابة من الواضح لا. وهل يعرف حسبو البيلي شخصية الانصرافي الحقيقية؟ الإجابة نعم ، هل أنا معني بكشفها للجمهور؟ لا ، على الرغم من أن لدي تحفظات كثيرة على طريقة الانصرافي وأسلوبه غير اللائق، ومع موقفي السابق بضرورة الظهور وعدم الاختباء خلف المايك لكل من يريد ممارسة السياسة وتوجيه الناس وقيادتهم ..

لو كان هناك نصيحة يمكن أن نقدمها للانصرافي فهي الظهور بشخصيته الحقيقية ومواجهة الناس بكل شجاعة وأخلاق، وتحمل تكلفة تصريحاته أمام الجمهور ومحاسبته عليها .

#السودان

#القوات_المسلحة_السودانية

Hasabo Albeely

