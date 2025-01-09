الصمت : يا للعار..

لماذا صمتت كل منابر ومنصات (تقدم) واحزابها والنشطاء عن أى تعليق حول فرض عقوبات على قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان حميدتي ؟ ألا يمثل ذلك إنتصارا للمساءلة والعدالة ؟ ألا تعتبر العقوبات على الشركات الممولة للحرب انتصارا لقرار ايقاف الحرب ؟ ألا يعتبر ذلك جزء من الانتصار للابرياء الذين تم حرقهم أحياء فى اردمتا والجنينة وللابادة الجماعية هنا وعلى راس الضحايا خميس ابكر واسرة السلطان بحرالدين وعلى راسهم الشهيد الامير طارق..؟

يا للعار ..

ابراهيم الصديق على