تحرير الشبارقة أصبحت قوات المليشيا داخل مدينة ود مدني تحت مرمي نيران مدفعية الجيش

🔴التقرير اليومي للموقف العملياتي الخميس 9 يناير 2025

⭕قوات الجيش بمحور الخياري تقدمت صباح اليوم وحررت قرى الشريف يعقوب والشبارقه وهي قرى مفتاحية في تقدم قوات الجيش لتحرير مدينة ود مدني.

⭕بتحرير الشبارقة أصبحت قوات المليشيا داخل مدينة ود مدني تحت مرمي نيران مدفعية الجيش.

⭕في محور ام القرى دارت معركة عنيفة جدا بين قوات الجيش وقوات درع السودان المتقدمة لدخول ام القرى مع قوات المليشيا استمرت ساعات طويلة ولم تحسم بعد.

⭕بتحرير كبري الشريف يعقوب والشبارقه تم قطع اي فزع او إمداد للمليشيا من كبري الشريف يعقوب الرابط بام القرى.

⭕بمحور المناقل الغربي قوات الجيش بقرية الوراق ولم تتقدم منها.. كما تتواجد قوات أخرى للمتحرك الغربي بكبري 57 ولم تدور معارك هناك اليوم.

⭕قوات متحرك سنار تتواجد في الشكابة ولم تتقدم هي كذلك اليوم.

⭕محور بحري..

الجيش زحف جنوبا في منطقة نبتة وحقق تقدم ملحوظ صباح اليوم حيث حدث اشتباك قوي تم بموجبه تحييد قناصة وتدمير عربات قتالية للمليشيا، حيث أصبحت قوات الجيش تسيطر على مساحه واسعة من نبتة.

⭕اكتملت اليوم وبحمد الله امتحانات الشهادة السودانية، ويعد ذلك نجاح وإنجاز كبير.

#غدا يوم آخر في سجل الانتصارات بإذن الله تعالى

#وستعود لنا جزيرتنا التي نحب..

#نصر من الله وفتح قريب

✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم..

