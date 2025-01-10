المواطنين يفرون من ديارهم عند دخول الجنجا ويبقون فيها لو دخل الجيش

هل يهمنا راي المواطنين المدنيين؟

بعد دخول الجيش الحاج عبد الله والشبارقة في تخوم ود مدني: هل حدث نهب وقتل واغتصابات كما يحدث عند دخول الجنجويد بلدة؟ هل فر السكان من بيوتهم كما يفرون عند دخول الجنجويد بلدة؟

إذا كانت الأجابة نعم، هات الدليل.

وإذا كانت الإجابة لا، كيف تقبل مقولة ألا فرق بين جيش وجنجويد؟ كيف تكون محايدا وتسقط المدنيين الذين لا يساوون بينهما من غربال حساباتك؟ أعني المواطنين الذين يفرون من ديارهم عند دخول الجنجا ويبقون فيها لو دخل الجيش. كيف تكون علي مسافة واحدة منهما؟

هل ينبني موقفك السياسي علي ميتافيزيقيات مقدسة ومعلبات فكرية ثابتة لا يعنيها الواقع المتعين ولا مصلحة المواطن؟

معتصم اقرع