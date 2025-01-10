قلوب تحن وتئن لمدني وكامل الجزيرة، قلوب تنفطر شوقاً للعودة إلى ديارها ومزارعها وأسواقها وحواشاتها، قلوب تتضرع إلى الله بنصر مؤزر وفتح قريب. عيون تسهر في القاهرة وبورتسودان ونهر النيل وترجو نصراً قريباً يزيح عنها سهر الليالي ويعيدها إلى أرضها وشعبها وترابها ..

في المقابل قلوب تحمل حقداً وغيظاً وترجو ألا يدخل الجيش الجزيرة حتى تواصل في خطابها الدعائي الداعم للميليشيا، بأن لا نصر في الجزيرة ولا عودة لأهلها وسكانها إلا بالاتفاق مع حلفائهم من الجنجويد. يترقبون ويتألمون ويسخرون، يصيبهم الرعب كلما رأوا نصراً يتحقق وقوات تتقدم ..

سينامون على أمنية ألا يستيقظوا على خبر أن مدني قد تحررت والجزيرة تطهرت والمواطنين عادوا إلى منازلهم ، حينها ستكون نهايتهم ونهاية من وثقوا بهم، وذلك ليس ببعيد. فانتظروا إن وعد الله آت فنصر من الله وفتح قريب.

#السودان

#القوات_المسلحة_السودانية

Hasabo Albeely