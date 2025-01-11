🔴 قوات المليشيا في ولاية الخرطوم تدخل في صراع نفسي

من الآن ستدخل قوات المليشيا في ولاية الخرطوم في صراع نفسي: هل تصمد وتدافع عن مواقعها في معركة بلا جدوى أم تهرب قبل سيطرة الجيش على جبل أولياء المنفذ الوحيد للهرب!

الأنباء الواردة من مصفاة الجيلي تتكلم عن بداية استسلام قوات الدعم السريع في المصفاة وأنباء أخرى عن تدمير العشرات من مركباتهم.

هل استسلموا ولكن الجيش قال #بل_بس؟

أسرع من التوقعات،

الجيش يتجاوز مدني ويواصل زحفه شمالا نحو الخرطوم.

الطرق على الحديد وهو ساخن والاستفادة من حالة الانهيار التي تعيشها المليشيا. هذا ما يفعله الجيش على ما يبدو.

حليم عباس

