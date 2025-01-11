عودة (ود مدني) دُرة الازرق تعني عودة الروح للوطن وهي بلاشك قلب السودان

⭕️-عودة مدينة (ود مدني) دُرة الازرق تعني عودة الروح للوطن وهي بلاشك قلب السودان النابض

-عودة (ود مدني) تعني كسر شوكة التمرد ونهاية أسطورة الدعم السريع

-عودة (ود مدني) تعني عودة النازحين واللاجئيين الذين غدرت بهم مليشيا وعصابات الجنجويد

-عودة (ود مدني) تعني عودة الإنتاج والخضرة وسنابل القمح ولوزات القطن والفول والغذاء

-عودة مدينة (ود مدني) تعني عودة الأحلام والامال والأمنيات وتنهي التساؤلات المتكررة وتغلق ابواق المشككين

-عودة مدينة (ود مدني) جسّدت بطولة قواتنا المسلحة وعزيمة رجالها والتكتيك العسكري والاستراتيجي العالي والقدرات العسكرية للجيش السوداني العظيم

-عودة مدينة (ود مدني) هذا العُرس الكبير الذي ينتظره الشعب السوداني إختلطت فيه مشاعر الفرح بالتكبير في المساجد والزغاريد بدموع الفرح في كل البيوت وترفرف رايات الإعلام في الطرقات والسيارات وتبادل التهاني والتبريكات بين المواطنيين وهذا الخروج العفوي بالداخل والخارج هو ترجمة عملية لألتحام الجيش والشعب وأن الشعب السوداني كالجسد الواحد إذا إشتكى منه عضوا تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمي.

نصر من الله وفتح قريب

حاتم عبدالوهاب عبدالماجد