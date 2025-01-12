حميدتي وهو يعدد أسلحة الطيران عند الجيش هل كان يواسي جنوده أم يخوفهم؟

طيران، ميج، أنتوف، براميل متفجرة، مسيرات إيرانية ومسيرات جديدة. بقي أن يقول لهم “العدة الجديدة”!

يا ولد أمك إنت كدا ما قطعت قلبهم؟ دايرهم يواجهو ليك الحاجات دي كلها في النقعة ساي بعد دا تاني؟

والله يا جنجويد لحدي هنا كفاية وكتر خيركم. إستحملتو طيران مصري، طيران سوداني، طيران إيراني، عدة جديدة، عدة قديمة، ميج أنتوف براميل أي حاجة. إتخارجو أهلكم خلاص وربنا يولي من يصلح.

حليم عباس

