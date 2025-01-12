معتصم اقرع: أسئلة غير مريحة

بعد إستيلاء الجنجويد علي ود مدني هربت آلاف الأسر حفاظا علي أرواحها وأجساد بناتها إلي منافي مجهول ومسغبة .

بعد إستعادة الجيش لمدينة ود مدني، هل هربت أسرة واحدة؟

لا.

إذن كيف الحياد وكيف تقف علي مسافة واحدة من “طرفي النزاع”؟

إذن كيف هي حرب عبثية “بين جنرالين” وكأن ملايين المدنيين لا يوجدون ولا يتأثرون ولا يعنيهم أي من قوات “الجنرالين” يدخل أو يخرج من مدينتهم؟

إذن كيف تدعو لعقوبات وحظر متساوي بين قوات يهرب من رائحتها المدنيين وقوات يعود المدنيون إلي بيوتهم مع دخولها؟

معتصم اقرع