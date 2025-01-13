من لم يستسلم من مرتزقة الـ دقلو حتى الآن عليه أن يحفر قبره

▪️مدني ليست كل المد ولا نهاية الحد ، مدني بداية لطوفان الرجال في بحري والجنينة ونيالا وفاشر السلطان..

▪️من لم يستسلم من مرتزقة الـ دقلو حتى الآن عليه أن يحفر قبره بيده لأنه لن يجد من يدفنه..

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر..

الدموع التي إنهمرت كالشلالات وزغاريد الفرح التي عمت البيوت والشوارع بعودة مدني لأنها عودة النازحين واللاجئيين من بورتسودان والقضارف والقاهرة وكل المدن القريبة والبعيدة..

عودة مدني هي عودة الخرطوم كاملة محررة ، عودة مدني هي عودة الروح لجسد الوطن ، عودة مدني هي عودة الأمنيات والآمال والأحلام..

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر..

#ام_وضاح