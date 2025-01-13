الافراح الجماهيرية بتحرير مدني فقط هو الرد على الميليشيا وحواضنهم السياسية!!

فرح عارم يعم كل اجزاء السودان، وخارج السودان وطوفان من الجماهير السودانية تخرج فرحا، والله صورة واحدة من مدينة واحدة تكفي ليتأكد الميليشيا وحواضنهم كم هم مكروهين ومنبوذين في هذا الوطن. هل تتخيلون ان هؤلاء الهياكل العظمية على شكل انسان في الفيديو هم مواطنون تم تحريرهم من ايدي الميليشيا المجرمة بعد تحرير مدني ؟!! وبعد كل هذه المأسي يأتي مستشاري الميليشيا الذين لاهم لهم غير قبض رواتبهم بالدولار والتنعم على حساب المواطن ليصرحوا باكاذيبهم بأن الميليشيا جاء من اجل المواطن، والمواطن ضد الجيش ويريدون من الميليشيا ان تحكمهم !!! ولن نرد عليهم الا بهذه الاهازيج وصور الجماهير السعيدة بهزائهمهم.

الجيش لن يقف في مدني وأفراح السودان لن تقف حتى تحرير اخر ارض في دارفور الحبية، من الجزيرة كل القوة نحو نيالا والجنينة وزالنجى وكل شبر دنسه هؤلاء المجرمين.

د. عنتر حسن

