أكبر ميليشيا في العالم تخسر قواتها ومقدراتها وتصبح نسياً منسيا في فترة وجيزة

المشهد واضح، لو أحضرنا طفلاً وطلبنا منه أن يقوم بمحاكاة لما سيحدث في الجزيرة والخرطوم، لرسم لنا مشهداً درامياً دموياً يعكس المصير الذي ينتظر الميليشيا في الجزيرة. ولتوصل إلى خلاصة واحدة: الميليشيا إلى زوال في الجزيرة والخرطوم ،فالنتيجة معروفة والتنبؤ بنهايتها مكشوف، ولا يحتاج إلى تحليل مطول أو تعقيد ، الأمر محسوم لصالح الجيش ولصالح الأرض وأهلها ، لا يمكن أن تنتصر وهي تقاتل في بيئة معادية لها ومجتمع يرفضها ، ما فعلته الميليشيا هو أنها زادت من تكلفة فنائها بالكامل، فنائها وليس هزيمتها، لأنه فناء سيجعلها مضرب مثل كأكبر ميليشيا في العالم تخسر قواتها ومقدراتها وتصبح نسياً منسيا في فترة وجيزة .

#القوات_المسلحة_السودانية

#السودان

Hasabo Albeely

