رأي ومقالات

سقوط الأقنعة

2025/01/13
راشد عبد الرحيم
راشد عبدالرحيم

سقطت أقنعة الكذب والتلفيق و الخيانة تحت ضربات جيشنا العظيم علي تخوم مدني.

سقطت رموز الكذب و على رأسها قائدهم الكذاب الأشر حميدتي الذي أثبت أنه ليس بقائد بل هو لص يعيش على الدماء و البهتان.

قائد لا يأبه لخسارات جنوده و هلاكهم بالآلاف في سبيل أطماعه و أسرته و قبيلته.

كذب و قواتنا تهزمه في جبل موية حين زعم حينها أن الطيران المصري هو من حاربهم، يكذب اليوم و هو يقول إن قوات التقراي من الجبهة الإسلامية الإرتيرية هي التي تحاربهم في مدني

سقطت كل قياداته في وحل الكذب و هي تجتر الأكاذيب التي لم يصدقها أحد و يدعون بها أنهم خسروا معركة و لم يخسروا الحرب.

صدقوا قائدهم الكاذب بأنه سيجلب لهم مليون جندي و لم يجلب لهم غير خزي الهزائم المتكررة.

لم يتعظ جنوده و هم يموتون و يهربون من جبل موية و من الدندر و من سنجة و سنار و اليوم يهلكون و يهربون من مدني و الجزيرة .

غداً ستنقطع شأفتهم في الخرطوم و قد بدا هروبهم و هزائمهم من المصفاة و من حولها.

تكشفت أكاذيبهم هم و من يحالفهم من الذين نادوا بأن (لا للحرب) و زعموا أن القتال لن يُخرج التمرد من بيوت المواطنين .

سكتت اليوم و خرست ألسنة تقدم و كذبتها من خالد سلك و جعفر سفارات و فكي منقة.

سكتوا و هم يرزخون في قذارة الخيانة و غدا تعود البلاد نظيفة منهم و من تمردهم و لن يكون لهم وجه يقابلون به أخواتهم و أمهاتهم اللائي اغتصبهن أشاوس الدعم السريع.

غدا سيجدون في ديارهم أبناء من نسائهم لا آباء لهم منهم.

خرست ألسن أبواق الحرب المتمردة بعد أن هلكت وصمتت تحت ضربات جيشنا العظيم .

اختفى بقالهم النتن و نقيبهم المتمرد الذي أكلته أنياب الأشاوس.

تاه عمر جبريل و هو يجول هائما جزعاً.

تفرقوا أشتاتا و هم يعانون من بؤس تخطيطهم و عملياتهم الفاشلة التي لم يحسن إدارتها لهم عثمان عملياتهم .

تاهوا و تاه معهم حمدان دقلو والد كاذبهم الأشر الذي أضاع و أهلك أهله الرزيقات و العطاوة و ضيع معهم من تبعهم بغير إحسان من المسيرية و الهبانية و السلامات و غيرهم. غداً سيواجهون أبطال قواتنا المسلحة في فيافي دارفور و وديانها.

سقطت الأقنعة و غداً تسود دولة 56 و الفلول و الكيزان و كتائب البراء و المستنفرون و من خلفهم جموع الشعب السوداني التي خرجت مهللة لانتصارات أبنائها في كل السودان

راشد عبد الرحيم

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