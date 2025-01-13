رأي ومقالات

تحرير وتنظيف الخرطوم من دنس مليشيات التمرد يبدأ الآن من قلب ولاية الجزيرة

2025/01/13
الخرطوم
الخرطوم

■ قلنا قبل عدة أشهر إن إرتكاز الجيش سيكون في منطقة جياد انطلاقاً من قلب ولاية الجزيرة بإتجاه الشمال ..
■ ومساء أمس أعدنا التذكير بما كتبناه من قبل ..
■ وبمغيب شمس هذا اليوم هاهي جحافل النصر تطارد مليشيات التمرد إلي وجهتها المجهولة ..
■ هل تذكرون كيف انقشعت عاصفة وباء كرونا ؟!
■ وكذلك كرونا مليشيا التمرد .. هاهي إلي زوال ..
■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

■ تحرير وتنظيف الخرطوم من دنس مليشيات التمرد يبدأ الآن من قلب ولاية الجزيرة .. وشرق النيل ..
■ وتحرير وتطهير كامل ولايات دارفور من عصابات التمرد السريع يبدأ من مدينة الأبيض حاضرة شمال كردفان ..
■ تأمين الخرطوم يتم بقطع شريان دعم العصابات .. من عمق دارفور وكردفان .. ويتم هذا بتأمين مدينة الأبيض بفتح الطريق بين النيل الأبيض وشمال كردفان ..
■ وتحقيق هذا الهدف يقترب الآن باقتراب متحرك الصياد من مدينة أم روابة ..
■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

عبد الماجد عبد الحميد
عبدالماجد عبدالحميد
عبد الماجد عبد الحميد

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