تحرير وتنظيف الخرطوم من دنس مليشيات التمرد يبدأ الآن من قلب ولاية الجزيرة
■ قلنا قبل عدة أشهر إن إرتكاز الجيش سيكون في منطقة جياد انطلاقاً من قلب ولاية الجزيرة بإتجاه الشمال ..
■ ومساء أمس أعدنا التذكير بما كتبناه من قبل ..
■ وبمغيب شمس هذا اليوم هاهي جحافل النصر تطارد مليشيات التمرد إلي وجهتها المجهولة ..
■ هل تذكرون كيف انقشعت عاصفة وباء كرونا ؟!
■ وكذلك كرونا مليشيا التمرد .. هاهي إلي زوال ..
■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..
■ تحرير وتنظيف الخرطوم من دنس مليشيات التمرد يبدأ الآن من قلب ولاية الجزيرة .. وشرق النيل ..
■ وتحرير وتطهير كامل ولايات دارفور من عصابات التمرد السريع يبدأ من مدينة الأبيض حاضرة شمال كردفان ..
■ تأمين الخرطوم يتم بقطع شريان دعم العصابات .. من عمق دارفور وكردفان .. ويتم هذا بتأمين مدينة الأبيض بفتح الطريق بين النيل الأبيض وشمال كردفان ..
■ وتحقيق هذا الهدف يقترب الآن باقتراب متحرك الصياد من مدينة أم روابة ..
■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..