لو ما ربنا عامي بصيرة ناس تقدم وبقية احزاب العمالة..

هسي انت كسياسي مش مفترض تكون مع الجماهير؟ مش مفترض تشوف اتجاهات الرأي العام وقياسات الرأي العام وتتخذ موقفك السياسي بناء عليها؟؟

طيب هل في استفتاء اكبر من خروج الجماهير امس بتحرير مدني عشان تحدد موقفك؟؟

الجماهير دي فرحانة بالجيش وباعمال الجيش والناس دي كلها ضد المليشيا..

علي الاقل انت مفترض تقوم بعمل قطيعة كاملة مع المليشيا وتعلن رفضك لكل ممارساتها وتطالبها بتنفيذ اتفاق جدة كاملا.. وتقيف في صف الشعب..

لكن يبدو ان ربنا اراد للقحاتة ديل ان يلجوا مزبلة التاريخ من اكبر باب واراد ليهم ان يغرقوا مع المليشيا للابد.

Alnour Sabah

