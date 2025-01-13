معركة ود مدني أدخلت الرعب في قلوب كل أفراد المليشيا

🔴مدني معركة الغنائم …

⭕كان لي شرف عظيم ان اكون ضمن القوة القادمة من الناحية الجنوبية لمدينة ود مدني قوات متحرك سنار والمتقدمة لتحرير عاصمة الجزيرة مدني.

⭕ففي الناحية الجنوبية للجزيرة يوجد متحركين للجيش، هما؛ قوات متحرك البرق الخاطف التابع للفرقة الأولى مدني المرتكز في كبري 57 وقوات متحرك سنار المنطلقة من قرية الاسكيب شمال الحاج عبدالله.

⭕وبعد دخول قوات متحرك الشرقية عبر حنتوب وقوات متحرك المناقل الغربي عبر بيكة وكبري البوليس، كان لزاما على قوات المتحرك الجنوبي التقدم للقضاء على قوات المليشيا المشتتة في مناطق الحوش وام تريبات والشكابة شاع الدين وغيرهم من قرى جنوب الجزيرة.

⭕تقدمت قوات متحرك سنار ولم تجد اي مقاومة تذكر، فكنا على الطريق نجد عربات ومواتر المليشيا وهي تحمل أسلحة الثنائي والأسلحة المدفعية الثقيلة الاخري خالية من جنود المليشيا، فتركوها وعردوا الي داخل القرى والأشجار.

⭕وجد متحرك سنار مقاومة خفيفة عند مدخل مارنجان، ولم تمضي المعركة سوى عشرة دقائق ليتم القضاء على المتمردين ويهرب البقية.

⭕معركة ود مدني معركة أدخلت الرعب الحقيقي في قلوب كل أفراد المليشيا، فالمليشيا التي ظلت تعتمد على الفزع في كل معارك ها السابقة، لم تجد اي من قواتها في الشرق او الغرب او الجنوب احد ليفزعها فكانوا كيوم الوقف العظيم فالكل مشغول بنفسه فقط، وهو نجاح كبير للاستراتيجية التي وضعتها قواتنا المسلحة.

⭕معظم الجثث التي وجدناها على قارعة الطريق هي لمرتزقة افارقة او من دولة جنوب السودان، وكثيرون منهم أعمارهم صغيرة.

⭕غنمت قواتنا المسلحة غنائم لا تحصى من معركة مدني حيث تم استلام مخازن ضخمة بها كل أنواع الذخائر والدانات لكل الاسلحة بالإضافة إلى منظومتي تشويش مكتملتين (تتبعان لدولة الإمارات) وعدد كبير من العربات القتالية بها مدافع ثنائية وعربات لاندكروزر بأعداد كبيرة لم يتم حصرها بعد، كما ترك الجنجويد كذلك عدد من العربات المنهوبة الخاصة بالمواطنين.

⭕جنودنا بمتحرك البرق الخاطف وجدوا بقرى جنوب الجزيرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والعربات القتالية والمواتر التي تركها الجنجويد وهربوا الي داخل القرى.

⭕اما ملابس جنود المليشيا فهي تحتاج إلى معرض خاص، حيث تركوها في العراء وعردوا.

#نصر من الله وفتح قريب

✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم..

