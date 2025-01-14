□□ سيف النصر □□ ما حدث في مدني

□ دفعت المليشيا بقوات كبيرة للدفاع عن مدني إلا أن قواتكم الباسلة نجحت في محاصرتها من ثلاث محاور، وادارت معها معركة بطولية والحقت بها هزيمة ساحقة أجبرت ما تبقى من مرتزقتها – الذين نجوا من الموت- على الفرار إلى جنوب الخرطوم.

□ منيت مليشيا الدعم السريع خلال معركة استرداد مدينة ود مدني بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد حيث لقي ما يقارب (١١٤) مرتزق بينهم (١٧) قيادي حتفهم أثناء المعركة، وتم اسر ما يزيد عن “٢١” اخرين.

□ تمكنت قواتكم من استلام عدد (١١) صرصر وعدد (٨) عربة ثنائي وعدد (٣) عربة رباعي وعدد (١٤) عربة دوشكا جميعها بحالة جيدة واستلام عدد (٣) مدفع D30 وعدد (٧) مدفع هاوند ٨٣ وعدد كبير من الرشاشات والاسلحة الصغيرة.

□ استطاعت قواتكم تدمير عدد (٢٦) عربة قتالية للمليشيا تدميراً كاملاً ووضعت يدها على عدد (٣) منظومة تشويش متكاملة ومخازن للذخيرة والأدوية والمواد الغذائية.

□ شنت مدفعيتنا قصفاً مركزاً على قوات العدو الهاربة وأحدثت فيها خسائر كبيرة في الأرواح على اثرها امتلأت مستشفيات الكاملين والمسيد والباقير بالجرحى والقتلى.

□ استطاع طيراننا الحربي تدمير ما يزيد عن عدد (١٨) عربة قتالية من ضمن قوات للمليشيا كانت في طريقها إلى مدني لإسناد قواتها المدحورة، بالإضافة إلى توجيه ضربات جوية إلى مخازن ذخيرة للعدو بكل من الهلالية والمسيد.

□ تعاني المليشيا حالة من الإنهيار جراء الهزيمة الماحقة في مدني مما دفع عدد من عناصرها إلى الهروب من أرض المعركة وغادر بعضهم مواقعهم خصوصاً بمحوري الخرطوم وبحري، فيما طالب اخرين قيادات المليشيا بالانسحاب (التكتيكي) للحفاظ على ما تبقى من قواتهم.

□ قواتنا بمختلف تشكيلاتها على أتم الاستعداد والجاهزية لا ستكمال تحرير بقية مدن ولاية الجزيرة وتطهيرها من براثن مليشيا الدعم السريع التي ارتكبت ابشع الجرائم بحق أهلها.

□ ستظل قواتكم عند العهد بها تدفع عن الوطن عاديات الأعداء وتعمل ليلاً ونهاراً حتى تحقيق النصر الكامل واستعادة كل شبر عبث به مرتزقة الدعم السريع.

وطني كل الأرواح لك فداء 🇸🇩

فتح العليم الهادي الشوبلي