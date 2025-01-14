بشريات مدني من كينيا

منعت السلطات الكينية الدعم السريع من إقامة ندوة كان يود تنظيمها في نيروبي .

طالبته بإتباع القنوات الديبلوماسية لإقامة أنشطته ومعني هذا أن يأتي الطلب من السفارة السودانية بنيروبي وهذا قرار ينهي أنشطة التمرد في أكبر دولة داعمة له في أفريقيا .

دعم كينيا كان كبيرا ومعلنا ومن قبل الرئيس الكيني الذي ربطته علاقات واسعة ومنافع مع قائد التمرد محمد حمدان دقلو .

يأت الموقف الكيني الجديد هذا كنتيجة مباشرة لإنتصارات القوات المسلحة وقد أعقب تنظيف مدني بأيام .

هذا الموقف مؤشر علي تغير دولي كبير خاصة من قبل الدول التي كانت تنتظر أو تؤمل في إستيلاء المنمردين علي الحكم .

تبدل المواقف الدولية يتوسع بدءا من افريقيا الغربية والتي ساندت العديد منها المتمردين ثم تحولت مع تقدم الجيش الواضح وهي اليوم تستقبل الرئيس البرهان وبفرحة كبيرة من شعوبها ،

يعضد من المواقف الدولية والقرار الكيني ما إتخذته الولايات المتحدة من قرارات ضد زعيم التمرد حميدتي والتي تؤكد علي إنتهاء صلاحيته السياسية ولم يكن موقف نيروبي بعيدا عن الموقف الأمريكي و كانةإذعانا له .

القفز من مركب التمرد لم يكن وقفا علي الدول فقط بل تم من شخصيات كبيرة من قياداته وحواضنه وقبل أيام قال يوسف عزت مستشار حميدتي انه لم يكن منضما للدعم السريع والعالم كله شهد منافحته عنه في القنوات ووسائل الإعلام .

ناظر الرزيقات وأكثر من حرض علي القتال أسرع بالقفز من المركب الغارقة وبدأ قفزه بتهنئة أبناء مدني بتحريرها ولكنه جبن عن القول بتحريرها من من ؟ وبغير حياء طالب بمصالحة إجتماعية مع ان مواقفه كانت اكبر مهدد للسلم الإجتماعي .

ستتوالي القفزات ولكنها ستكون متأخرة وقد أعلن الرئيس البرهان أن التعامل مع الدول سيكون بناء علي موقفها من الحرب .

كما بين البرهان أن من وقف مع أو ساعد الدعم السريع لن يكون له مكان في حاضر ومستقبل السودان .

راشد عبد الرحيم