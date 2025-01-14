استهداف سد مروي يكشف عن طبيعة الأهداف الخفية لحرب الميليشيا

استهداف سد مروي استهداف لمنشأة مدنية، ويكشف عن طبيعة الأهداف الخفية لحرب الميليشيا، وهى تدمير البنية التحتية من ناحية،

ومن الناحية الأخرى تبدو محاولة يائسة للرد على الهزائم التي تتعرض لها في كل المحاور، لكن الحقيقة أيضاً أنها تستعين بقوى خارجية لتوفير مثل هذه المسيّرات للإضرار بممتلكات الشعب السوداني، وبالتالي لا يحق لها أن تتحدث باسمه، ولا يحق أيضًا لحاضنتها السياسية تنسيقية تقدم الحديث عن قصف الطيران طالما أنها لا تدين مثل هذه الجرائم التخريبية،

وهى بكل تأكيد لن توقف زحف الجيش للقضاء على هذا التمرد، كما أن قصف الأهداف المدنية أمر غير مستغرب ممن وصل بقادتهم الحقد حد أن تتضمن خطاباتهم الرسمية عبارات مثل ” يا كلب ويا جرثومة”، وهذا بالضرورة يحتاج إلى خطة من الدولة والجهات الأمنية لحماية مثل هذه المنشآت الحيوية، وتوفير أحدث أجهزة التشويش ورصد وتتبع منصات إطلاق المسيّرات ثم التعامل معها.



عزمي عبد الرازق