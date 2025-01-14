خذلت الجيش في البداية ورجعت بعدما تأكد لك يا مناوي أن لا مكان لك إن لم تنصر القوات المسلحة

▪️مناوي يحذر من وقوع ما أسماها بالمجزرة على الكنابي،، ولكن الواقع يقول كل متعاون يجب أن يبل مهما كان.

الكنابي إذا ثبت انتماءهم للمليشيا يجب أن يحاكموا ومن قاوم يجب أن يردع ولا كبير في هذه الحرب.

🔸إذا كنت ساندت الجيش يا السيد مناوي فهذا من صميم عملك في حماية دارفور وكونك حاكماً عليها وأتيت باتفاقية سلام تنص على ذلك، ولكنك خذلت الجيش في البداية ورجعت بعدما تأكد لك بأنك لا مكان لك إن لم تنصر القوات المسلحة. 👌🇸🇩

احمد جنداوي

