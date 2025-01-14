في التحذير من الانتقام الفردي والأخذ بالشبهات … سلوك جنجاوي لا يشبهنا .

يحاول بعض القحاتة تضخيم المسالة في علاقة الكنابي بقرى الجزيرة الذين تعايشوا لمائة عام.



سكتوا على كل انتهاكات الجنجويد ثم تصارخوا حول تفلتات فردية لمجموعات منكوبة.

استلموا المتعاونين والجنجا منهم وسلموهم للجيش والمقاومة ليتم محاكمتهم

لا يؤخذ احد بجريرة غيره

أن تترك ألف ظالم يفلت من العقاب أفضل من انتهاك حرمة بريء واحد

على السلطة عقد محاكمات ايجازية عادلة في اماكن الجريمة، تعيد الحق وتثار للمظلوم وتسرع العدالة

نعم لحياة ايجابية بين مجتمع الجزيرة

محمد هاشم الحكيم