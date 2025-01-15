لا صحة لخبر تحرير الحصاحيصا
🔴التقرير اليومي للموقف العملياتي..
✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم
⭕ولاة ولايات كسلا والقضارف َوصلوا اليوم مدينة ودمدني ، وفي صحبتهم قوافل غذائية وصحية للموجودين بمدينة ود مدني.
⭕شركة اريبا للاتصالات اليوم اشتغلت بمدينة ود مدني كأول شركة إتصالات تعود للخدمة بالمدينة بعد خروج مليشيا الجنجويد.
⭕قوات الجيش بمحور المناقل الغربي الهدى تعزز ارتكازاتها بالذاكرين والفريجاب وقوز الرهيد غرب الحصاحيصا.
⭕قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى تستعد لأكبر عملية اجتياح بري لمناطق شمال الجزيرة من أجل تحرير مدن الحصاحيصا ورفاعة وتمبول والتقدم نحو الكاملين وابوقوتة.
⭕القوات المشتركة تحقق انتصاراً باهراً على المليشيا في محور الصحراء بشمال دارفور وتحرر مناطق دريشقا وساني والحلف وتكبد المليشيا خسائر ضخمة في الأرواح والعتاد.
⭕عمليات القبض على متسللي مليشيا الجنجويد بقرى جنوب الجزيرة والحوش ومدينة ود مدني تتواصل يوميا والقبض على أعداد كبيرة من جنود المليشيا الهاربين.
⭕مليشيا الجنجويد هاجمت عصر اليوم قرية الخيران ريفي ابوقوتة ونجح الاهالي في صد الهجوم ، كما قامت بتهجير مواطني قرية الطيار.
⭕تواصل قوات الجيش عملياتها الخاصة بمحور بحري وسط تقدم طفيف في بحري.
⭕لا صحة لخبر تحرير الحصاحيصا.
⭕تواصل مليشيا الجنجويد انتهاكاتها تجاه المواطنين بمناطق شمال الجزيرة وشمال غرب الجزيرة.
#نصر من الله وفتح قريب