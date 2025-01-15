فيكِ يامروي شُفْتَ كُلَّ جميل!!

استمعتُ لمقطعٍ مصوَّر لجنجويدی باٸس، يهرف بما لايعرف – ومتیٰ كان الجِنجا يعرفون -!! قال أسمع يا بَشَرْ، لو ما مشتيوا الشمالية جنة الفردوس الشمالية، الشمالية سيبك من مدني وسيبك من سنجة ومن جبل موية، أمشي لي الشمالية جنة الفردوس دي وعفیٰ الله عن الهزاٸم المتكررة فی الفاشر والجزيرة وسنار ديل ما قضيتي، قضيتي الشمالية، مروي، الدبة ، دنقلا، أمشوا لُخُوها لينا لَخْ الخير الفيها يكفينا عشرين سنة لي (قُدَّام)؛ وهدد (أسد الكَلَس) إنُّو ما حيطلع لايف ولا يسجل فيديو لو ما هجم ناس (أَمْ باغة) الدبة، وعددهم ستة ألف أشوس متجمعين في منطقة (أبوزعيمة) في دفارات والدبة ما بتاخد منهم أكتر من ساعة !! وأنَّ الشمالية فقط هی قضية الأشاوس!!

ولم تمر سويعات حتي إاستهدفت مسيَّرات المليشيا الفرقة 19 مروي!! ومحولات كهرباء خزان سد مروي!!

مما يشي بأنَّ تهديدات هذا (الأشوذ أركان نهب) قد وجدت أُذناً صاغية لدی (قطيع الأشاوذ) بأن الشمالية هی جنة الفردوس، وهی حقَّاً كذلك لكن عند أهلها، لا (بتوهمات الأشاوذ) الذين يقولون إن بٸر ذهب واحدة تكفي لتشوينهم بالسنوات ذوات العدد وقال (الأشوذ أركان نهب) إنه فی نومه بيحلم بالشمالية، وينتبه من نومه وهو يصيح الشمالية الشمالية، ودعیٰ إلی ترك الفاشر والخرطوم والتوجه نحو الشمالية، حيث شركات البرهان وإستثماراته!!

الشمالية جنة الفردوس، نعم، كما جاء فی وصف (الأشوذ أركان نهب) تجري من تحتها الأنهار، نعم هو النيل سليل الفراديس، وأهلها أهل حضارة ضاربةٌ جذورها فی عمق تاريخ الإنسانية، نعم، فإنسان الشمالية هو أصل البشرية يا بَشَر!!

فيك يامروی شفت كل جميل، هكذا غنَّیٰ لها الكابلی، وأحبَّها وهو ليس من أهلها، كما أحبَّها جاكسون باشا، وهو السير هاربرت وليم جاكسون، (1861-1931م)، درس في بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، ثم التحق بجيش كتشنر ودخل معه السودان، واستقر بمروي، وعاش فيها عيشة العوام من ناس مروي وبها مات وقُبِر، ولم يطالب أهله بنقل رُفاته لأنه أحب مروي وتراب مروي، وأوصیٰ إن يُدفن بها.

ومن المفارقة أن يطالب (الأشوذ أركان نهب) أن تكون الشمالية مقبرة الأشاوذ فتلك هی القضية فی نظره!

وبطبيعة الحال لا مانع لدی أهل الشمالية من أن يكون ترابهم مقبرة للجنجويد،لأن وجود (جُسَسَهُم) فی باطن الأرض خيرٌ من وجودهم علی ظاهرها، فقد تكون نفطاً مع مرور السنوات!! وسبب آخر علی ترحيب أهل الشمالية بوأد المليشيا فی باطن أراضيهم العزيزة تحقيقاً لوعد (ياسر وشمس الدين والبرهان) أولٸك الفُرقاء الثلاثة، أو فلنقُل عنهم [القوة الثلاثية للإبادة] وسيكون هذا هو موضوع المقال القادم. وفيك يامروی شفت كل جميل.

-النصر لجيشنا الباسل.

-العِزة والمِنعة لشعبنا المقاتل.

-الخِزی والعار لأعداٸنا، وللعملاء.

محجوب فضل بدري